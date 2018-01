Há sete anos, Benjamin Heckendorn começou a construir videogames portáteis compatíveis com o velho Atari. Acima, o modelo mais recente, chamado VCSp Rev 5.1 (em inglês). Ele tem tela de cristal líquido de 3,5 polegadas e funciona com quatro pilhas pequenas. Heckendorn planeja montar entre 20 e 30 unidades e vendê-las a US$ 300 cada.

Via Gizmodo (em inglês).