O divertido de Atividade Paranormal, que vi na quarta-feira (9/12), é ser um filme de terror que causa medo com recursos simples, como passos na escada, luzes que se acendem e se apagam, portas e lençóis que se movem sozinhos. Conta a história de um casal assombrado pelo que eles acham que é um demônio, e faz referência a clássicos do gênero, como Poltergeist e O Exorcista. Chato é o lado Bruxa de Blair, de vídeo pretensamente amador, que te obriga a ficar olhando os pés dos personagens enquanto eles conversam, sentados no chão.

O filme acaba mal, em vários sentidos. Tudo o que foi somente sugerido durante o longa é desperdiçado num desfecho de filme de terror convencional, carregado de efeitos especiais e que deixa a porta aberta para a continuação. A última cena exige um grau de suspensão de descrença muito maior do que o restante. O diretor, Oren Peli, tinha planejado outro final, que vazou na rede, bem melhor.