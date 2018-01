O presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad, criticou ontem o Ministério das Comunicações: “O ministério finge que não vê nada nas fusões que estão aí”. Ele se referiu à união entre Sky e DirecTV e à compra de parte do controle da Net pela Embratel, do bilionário mexicano Carlos Slim Helú. Saad participou do evento “TV digital: A nova legislação, modelo de negócios e a realidade brasileira”, organizado pelo Projeto Brasil.

Mais informações no Estado de hoje (“TV Bandeirantes diz que ministério favorece Globo“, para assinantes, p. B20).