Um grupo de estudantes de bioengenharia do Massachusetts Institute of Technology (MIT) conseguiu trocar o fedor característico da bactéria E. coli por um cheiro de banana e de menta, segundo a Technology Review (em inglês):

“O grupo construiu sua criação a partir de uma coleção de “peças” biológicas — partes de DNA que, quando inseridas em organismos vivos, podem fazê-los brilhar, detectar luz e ter certas funções incomuns.”

Os estudantes do MIT vão demonstrar sua bactéria com cheiro bom na competição International Genetically Engineered Machine, no MIT, ao lado de 37 outros grupos de estudantes de todo o mundo.

O trabalho mais estranho talvez seja de um grupo da Universidade de Freiberg, na Alemanha, criou uma linha de roupas microscópicas, feitas de DNA, batizadas por eles de “Nanoateliê da Barbie”.