O Banco Real desenvolveu um caixa portátil, máquina que o funcionário pode levar na mão e atender às pessoas na fila, nos dias em que há mais movimento. Ela não autentica documentos, mas imprime comprovantes como os do caixa eletrônico. O operador do caixa itinerante precisa usar um colete com vários bolsos para carregar o dinheiro.

O terminal se conecta via rede sem fio (wi-fi ou celular) e possui leitor de cartão e de cheque. A idéia é atender a quem está na fila e tem somente um pagamento. “Mesmo quem tem mais de um pagamento fica mais satisfeitos quando vê a fila diminuindo”, afirmou Milene Melly, superintendente de Novos Produtos do Banco Real. O banco prepara um piloto com a tecnologia.