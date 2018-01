A tecnologia WiMax deve transformar a banda larga em um serviço pessoal, assim como o celular fez com a telefonia. “Em 10 anos, a barreira entre telefonia fixa, móvel e comunicação de dados vai acabar”, afirmou o analista Luis Minoru Shibata, gerente-geral para a América Latina da consultoria The Yankee Group.

Minoru acredita que a banda larga sem fio com tecnologia WiMax irá se transformar em um serviço de massa no País somente em 2010 ou 2012. A Agência Nacional de Telecomunicações iria leiloar freqüências para o WiMax no começo do mês, mas o processo foi paralisado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

O gerente do Yankee Group participou ontem de uma apresentação do evento WiMax Brazil Conference & Expo, que acontecerá nos dias 28 e 29 de novembro no Hotel Intercontinentel, em São Paulo. O evento é promovido pelo WiMax Forum.