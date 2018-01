A Argentina é o principal mercado internacional para os eletroeletrônicos brasileiros. No ano passado, o país vizinho recebeu 23% dos US$ 9,9 bilhões exportados pelo setor, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). O segundo destino das exportações foram os Estados Unidos, que ficaram com 18% dos eletroeletrônicos brasileiros vendidos para o exterior.

A Abinee preferiu não comentar o aumento de impostos na Argentina, já que o aumento de impostos foi aprovado pela Câmara do país e ainda depende de passar pelo Senado e de ser sancionado pela presidente. A medida atinge em cheio os aparelhos celulares, principal produto de exportação da indústria eletroeletrônica brasileira.

No primeiro semestre, o Brasil exportou US$ 674 milhões em celulares, o que representou uma queda de 40% em relação ao US$ 1,123 bilhão vendido no mesmo período de 2008, sob os efeitos da crise global. Do total vendido ao exterior de janeiro a junho, US$ 318 milhões foram para a Argentina, o que equivale 47% dos celulares vendidos.

