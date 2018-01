O cartunista Chester Brown desenhou uma página de Batman a pedido da organização do Doug Wright Awards, que irá leiloar reinterpretações de personagens da DC Comics por artistas canadenses. A primeira revista dele, Yummy Fur, era uma das melhores publicações de quadrinhos do fim dos anos 1980 e do começo dos 1990. A Conrad publicou uma história autobiográfica dele no Brasil, chamada A Playboy.

Via Drawn & Quarterly (em inglês).