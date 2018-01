Localizada no delta do Rio das Pérolas, no sul do país, a cidade de Shenzhen foi pioneira do socialismo ‘com características chinesas’. A reforma econômica que transformou a China numa potência mundial começou aqui. Em 1980, quando não passava de uma vila de pescadores cercada de campos de arroz, com 70 mil habitantes, foi escolhida pelo líder chinês Deng Xiaoping para ser a primeira zona econômica especial da China, permitindo a iniciativa privada. A seu favor, tinha a proximidade com Hong Kong, centro comercial, industrial e financeiro, na época sob controle britânico.

Menos de 30 anos depois, Shenzhen se tornou uma cidade de 6 milhões de habitantes, com um Produto Interno Bruto de US$ 84,6 bilhões. A maioria das indústrias de Hong Kong acabou se transferindo para Shenzhen, em busca da mão-de-obra mais barata. De centro manufatureiro, Shenzhen passa agora por uma nova transformação e assume o papel de pólo de alta tecnologia, com fábricas de telecomunicações,computadores, eletrônicos de consumo e novíssimas empresas de biotecnologia.

As duas maiores empresas de equipamentos de telecomunicações da China, Huawei e ZTE, nasceram em Shenzhen. Ambas se encontram numa fase de expansão de suas operações internacionais, para se consolidarem como jogadores mundiais do mercado de tecnologia com suas próprias marcas. As duas estão presentes no Brasil e possuem contratos com grandes operadoras brasileiras.

