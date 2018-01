Aos 20 anos da web, Tim Berners-Lee (foto), seu criador, defende os princípios igualitários que permitiram o crescimento da rede, no ensaio “Longa vida à web: uma convocação à continuidade dos padrões abertos e da neutralidade“, na Scientific American. O texto pode ser visto como uma resposta à capa da Wired que declarou a web morta.

Ele reconhece que sua invenção corre riscos, e alerta:

“A web como conhecemos, no entanto, sofre ameaças de diversas formas. Alguns de seus habitantes de maior sucesso começaram a abandonar os seus princípios. Grandes sites de rede social isolam a informação publicada por seus usuários do resto da web. Provedores de internet sem fio são tentados a tornar mais lento o tráfego de sites com quem não fecharam acordos. Governos – tanto totalitários quanto democráticos – monitoram os hábitos online das pessoas, ameaçando direitos humanos importantes. Se nós, usuários da web, permitirmos que essas e outras tendências sigam seu curso sem oposição, a web pode se fragmentar em ilhas. Podemos perder o poder de nos conectar a qualquer web site que queiramos.”