Surpreendentemente, Bill Gates não gostou do iPad. Ele disse:

“Sabe, acredito muito em toque e leitura digital, mas ainda acho que alguma combinação de voz, caneta e teclado verdadeiro – em outras palavras, um netbook – será dominante nessa campo. Então, não foi como se eu me sentasse lá e me sentisse da mesma maneira como me senti com o iPhone, quando disse, ‘Oh meu Deus, a Microsoft precisa se esforçar mais’. É um bom leitor, mas não há nada no iPad que eu veja e diga, ‘Oh, eu gostaria que a Microsoft tivesse feito isso’.”