A CNN despediu Chez Pazienza (foto), produtor do programa American Morning, por escrever o blog Deus Ex Malcontent (em inglês) sem ter pedido permissão para a empresa. Ele começou a trabalhar no canal de TV em 2003, e criou o blog três anos depois. Ele não falava sobre a CNN no blog.

Segundo Pazienza, a CNN apontou como causa da demissão a ausência de autorização, mas o que realmente incomodou a emissora foram as opiniões que ele sustentou no blog, em temas como política e comunicação.

No post “Diga o que você quer (Réquiem para uma carreira de jornalismo na TV)”, ele identificou um problema na relação entre a TV e os novos meios: