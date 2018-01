Bob Dylan, de 65 anos, está de disco novo, chamado Modern Times (Columbia). Em entrevista à revista Rolling Stone, ele criticou a tecnologia:

“Você faz o melhor que pode, luta com a tecnologia de todas as maneiras, mas não conheço ninguém que tenha feito um disco que soe decente nos últimos 20 anos, realmente. Você ouve essas gravações modernas, elas são atrozes, elas têm som por toda a parte. Não há definição de nada, não há vocal, não há nada, como se fosse — estática.”

Sobre o fato de as pessoas conseguirem música de graça pela internet, Dylan disse: “Bem, por que não? Não vale nada mesmo”.

As canções do disco são:

1. Thunder On The Mountain

2. Spirit On The Water

3. Rollin’ and Tumblin’

4. When The Deal Goes Down

5. Someday Baby

6. Workingman’s Blues #2

7. Beyond The Horizon

8. Nettie Moore

9. The Levee’s Gonna Break

10. Ain’t Talkin’

Via Wired News.