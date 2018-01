O australiano Peter Terren colocou uma bobina de Tesla em cima do carro. Mais fotos aqui. Ele escreveu:

“Que tal um ‘Olho de Sauron’ para o seu carro? Meu contrapeso de madeira está em chamas em cima da bobina. É bastante seguro ficar no carro, apesar de meu filho ter ficado apreensivo. Era um carro alugado (não tenho um) e ainda funciona. Fiz um seguro extra só para garantir.”

O Olho de Sauron é uma referência ao vilão do Senhor dos Anéis. A bobina de Tesla é um transformador capaz de gerar altíssima tensão. Foi inventada pelo engenheiro e físico Nikola Tesla no fim do século 19.

Via Make: Blog (em inglês).