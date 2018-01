A Plasticgod criou uma coleção de bonecos de plástico, parecidos com Lego, chamada Eixo do Mal (foto). Ela começará a ser vendida em setembro ou outubro. Formada por cinco bonecos de 13 centímetros de altura, representa o “grupo favorito de todo mundo de ícones políticos da atualidade”: Osama bin Laden, Tony Blair, Kim Jong-il, George W. Bush e Saddam Hussein. A miniatura de Saddam Hussein é um fantasma que brilha no escuro.

Em fevereiro, escrevi sobre os fantoches de dedo do terrorismo.

Via Boing Boing.