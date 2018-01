Os sistemas de troca de arquivos – que permitem aos internautas baixarem programas, jogos, música e vídeo uns dos outros – geram hoje a maior parte do tráfego da rede mundial. A empresa alemã Ipoque (em inglês) analisou o uso da internet em cinco regiões do mundo e descobriu que as trocas de arquivo vão de 49% do volume de dados no Oriente Médio a 84% no Leste Europeu. Em inglês, os sistemas de troca de arquivos recebem o nome de peer-to-peer, ou P2P.

Com mais de 160 milhões de usuários em todo o mundo, o BitTorrent é hoje a tecnologia de P2P mais popular da internet. E seu criador, o programador americano Bram Cohen (foto), de 33 anos, quer levá-la para além do computador. Na visão dele, o BitTorrent pode se tornar a base de distribuição de vídeo para o aparelho de TV. Haveria troca de vídeos entre telespectadores, e não só internautas.

“Podemos trazer grande valor aos fabricantes de conversores (set-top boxes), oferecendo, ao mesmo tempo, conteúdo para seus usuários e tecnologia de distribuição para seus downloads”, disse Cohen, co-fundador e cientista-chefe da BitTorrent Inc., em entrevista por correio eletrônico. A idéia seria ligar uma conexão de banda larga no equipamento que recebe os canais de televisão, e baixar vídeo diretamente da internet, sem precisar de um computador.

A empresa já tem um programa de roteadores certificados. Os roteadores são os equipamentos que controlam o fluxo de informações na internet. “Estamos trabalhando em acordos para termos mais presença em equipamentos de armazenamento de dados na rede e set-top boxes no futuro”, explicou Cohen.

