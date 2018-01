O Brasil perdeu este ano duas posições no ranking do índice e-readiness, que mede o quanto cada país está preparado para a economia digital, elaborado pela Economist Intelligence Unit e pela IBM. Apesar de a pontuação do Brasil ter aumentado de 5,29 para 5,45 pontos, o País caiu da 41ª para a 43ª posição. Em 2004, ocupava o 35º lugar.

“O Brasil tem avançado, mas numa velocidade menor que a média mundial”, afirmou Ricardo Gomez, líder da IBM Global Business Services Brasil. “Toda a América Latina melhora menos que o restante do mundo.” O Chile (30º) e o México (38º) estão à frente do Brasil, e ganharam uma posição cada um. Assim como o Brasil, a Argentina (44º) e a Venezuela (50º) perderam duas posições no ranking.

Mais informações no Estado de hoje, 16/6 (“Brasil cai no ranking digital“, para assinantes, p. B20).