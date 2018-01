O Brasil está em terceiro lugar no Google+, com 5,43% dos usuários, segundo dados da Website-Monitoring, publicados pelo blog Mashable. Em primeiro lugar estão os Estados Unidos, com 31,49%, e, em segundo, a Índia, com 13,69%.

Para ver o infográfico completo, com outras informações sobre a rede social do Google, é só clicar na imagem acima.

