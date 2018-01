Depois de registrar melhoras consecutivas desde 2007, o Brasil ficou menos competitivo no ano passado. O País caiu seis posições no Índice de Competitividade Mundial 2011 (World Competitiveness Yearbook), ficando no 44.º lugar. A queda reflete o aumento no custo de vida das famílias e a piora na eficiência da economia brasileira.

“É um alerta”, disse o professor Carlos Arruda, da Fundação Dom Cabral, responsável pelo capítulo brasileiro do estudo. “O relatório não é conclusivo, mas permite identificarmos movimentos.” O estudo é coordenado pelo International Institute for Management Development (IMD).

Arruda chamou atenção para quatro pontos: o aumento do crédito, que estaria levando a um endividamento excessivo dos consumidores; a alta de inflação, que já começou a ser sentida pelas famílias no ano passado; a valorização do câmbio, que tira competitividade do País lá fora; e a perda da eficiência na produção, que pode ser sinal de desindustrialização do Brasil.

O Brasil cresceu em empregos no ano passado, mas isso, paradoxalmente, acabou tendo impacto negativo na produtividade e na eficiência, fazendo com que o País caísse do 28.º lugar para o 52.º. “Foram criados empregos em atividades de baixo valor agregado”, explicou Arruda.

Apesar da crise, os Estados Unidos, que haviam ficado em terceiro lugar no ranking anterior, subiram para o primeiro, empatados com Hong Kong. Em seguida, vieram Cingapura (que liderou a lista no ano anterior) e Suécia.

“Temos verificado uma concentração cada vez maior no topo da lista”, disse o professor da Fundação Dom Cabral. “Os cinco primeiros lugares são muito parecidos.” Segundo ele, deficiências do setor público nos EUA são mais do que compensadas por fatores como infraestrutura e inovação.

