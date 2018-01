Uma equipe brasileira participou ontem (24/4) da etapa internacional da competição Global Management Challenge, competição de estratégia e gestão de empresas, em Macau. O jogo simula o comportamento de empresas virtuais que concorrem por um mercado. O objetivo das equipes é traçar uma estratégia que leve a sua empresa a ter os melhores resultados e, conseqüentemente, a melhor cotação na bolsa de valores do sistema.

A Taz Management/Energias do Brasil foi campeã da final brasileira, em 21 de março. Ontem, ela ficou em 4º lugar na sua chave, que incluía mais cinco equipes, e não foi classificada. Ao todo, 24 países participaram ontem da etapa internacional, sendo que oito deles disputam a final hoje. A organizadora mundial do evento é a portuguesa SDG – Simuladores e Modelos de Gestão. No Brasil, é a International Business Communications (IBC).

