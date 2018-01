A BrOi, como está sendo chamada a empresa resultante da compra da Brasil Telecom (BrT) pela Oi (antiga Telemar), seria a quarta operadora nacional de telefonia celular do País, competindo com a Vivo, a TIM e a Claro. “Juntas, as empresas ganham competitividade, o que não é bom para as concorrentes de telefonia móvel”, afirmou a analista Luciana Leocádio, da Ativa Corretora. A Oi possui uma licença de celular para São Paulo, onde nenhuma das duas ainda opera.

Com 16,9% de participação, a BrOi seria menor que as suas três concorrentes. Os números divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para fevereiro, no entanto, mostraram que a Oi foi a empresa que mais cresceu no mês passado, com 439 mil adições líquidas, apesar de sua atuação estar restrita a 16 Estados. A BrT registrou um aumento de 217 mil clientes em sua base, ficando à frente da Vivo, líder do mercado celular, que ganhou 203 mil assinantes.

“O mercado já não agüentava mais esperar que as empresas tomassem esse primeiro passo”, disse Eduardo Tude, presidente da consultoria Teleco. “A expectativa é que, se não houver nenhum grande empecilho, o processo de aquisição leve pelo menos seis meses e seja concluído lá pelo final do ano.”

Mais informações no Estado de hoje, 29/3 (“BrOi será 4ª empresa nacional de celular“, para assinantes, p. B4).