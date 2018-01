A compra da Brasil Telecom (BrT) pela Oi (antiga Telemar) forma o maior grupo de telecomunicações do País. Seria a volta da Telebrás, em abrangência, se São Paulo não estivesse com a Telefônica. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deu sua anuência prévia à operação na quinta-feira, num processo que teve forte intervenção do governo. Os vencedores foram a Andrade Gutierrez, do empresário Sérgio Andrade, e a La Fonte, de Carlos Jereissati, controladores privados da operadora. A trajetória vitoriosa da empresa, no entanto, não seria possível sem o amplo apoio de recursos públicos, desde a privatização.

Ainda hoje, 61,35% das ações da Telemar Participações estão nas mãos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e de fundos de pensão de estatais. O restante é dividido, em partes iguais, entre Andrade Gutierrez e La Fonte. Para fazer a reestruturação societária da empresa e permitir que os dois sócios comprassem a participação dos outros acionistas privados, o BNDES chegou a desembolsar R$ 2,569 bilhões, sendo R$ 1,33 bilhão como empréstimos aos dois controladores.

A compra da Brasil Telecom é o maior investimento já feito pela Andrade Gutierrez, que deixa de ter na construção pesada sua principal atividade. No ano passado, as telecomunicações já responderam por um terço dos R$ 7,9 bilhões faturados pelo grupo. A área de telefonia também passa a ser a maior fonte de receita do Grupo Jereissati, que fatura cerca de R$ 3 bilhões ao ano, e administra shopping centers.

Antes do leilão do Sistema Telebrás, há 10 anos, os donos da Oi chegaram a ser chamados de “telegangue” e “rataiada” por Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-ministro das Comunicações e ex-presidente do BNDES, em conversas gravadas ilegalmente que levaram à sua saída do governo. Eles eram vistos como um consórcio que só participaria do leilão para aumentar a concorrência e que acabaria com nada, por falta de capacidade financeira.

