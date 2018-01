O blog Jeff’s Ocean publicou uma série de tiras do Calvin em que as falas do Haroldo foram apagadas, e o tigre substituído por sua versão de pelúcia.

O autor do blog escreveu: “Não publicarei mais nenhuma dessas. Elas são muito tristes. Se alguma alma corajosa quiser assumir o projeto, a la Garfield menos Garfield, vá em frente”.

Quando o tigre é mostrado como brinquedo, o que sobra é um garoto muito, muito solitário.

Via Neatorama (em inglês).