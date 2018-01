O Google colocou no ar um canal do Orkut no YouTube. A idéia é incentivar quem está no site de rede social a criar perfis e mensagens em vídeo. A descrição da comunidade diz:

“O Orkut Channel é a mais nova maneira de estar sempre em contato com os seus amigos. Aqui você vai poder contar a sua história do seu jeito, falar do que gosta, sua família, seus interesses, de tudo que estiver a fim de dividir sobre você.”

Desde janeiro, é possível colocar vídeos do YouTube no Orkut. Segundo o Alexa, o Orkut é o site mais visitado pelos brasileiros. O YouTube está em quinto lugar.