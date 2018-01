As pessoas não entendem bem como funciona o jogo, segundo Edmund Ho, chefe do Executivo de Macau, cargo equivalente ao de prefeito da cidade. “Elas pensam que muitos têm que perder para poucos ganharem”, explica. “Não é assim. Tem dias em que temos mais ganhadores que perdedores. Acontece que quem ganha dez mil fica mais do que feliz e pára. Mas as pessoas costumam perder até o limite. Um só perdedor perde 1 milhão, 10 milhões.”

Macau pode ser considerada hoje a capital mundial do jogo. Em 2006, seus cassinos ultrapassaram os de Las Vegas em faturamento. Segundo a consultoria Globalysis, o jogo movimentou US$ 6,8 bilhões em Macau no ano passado, comparados a US$ 6,6 bilhões de Las Vegas. Para este ano, a estimativa de receita para as casas de jogo macauenses é de US$ 8 bilhões. De olho nesse potencial, grandes investidores americanos começam a colocar suas fichas também na cidade chinesa.

Mesmo com uma taxa de desemprego de 3,2%, muitos habitantes de Macau estão descontentes com a economia do jogo. No 1º de maio, cerca de 10 mil pessoas foram às ruas protestar contra a invasão da cidade por trabalhadores estrangeiros e a corrupção no governo. No ano passado, Ao Man-Leong, ex-secretário dos Transportes e Obras Públicas, foi preso num escândalo de corrupção.

