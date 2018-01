A Linux Foundation anunciou o lançamento de um cartão de crédito, em parceria com a Visa. Por enquanto, ele só está disponível para quem mora nos Estados Unidos. A fundação sem fins lucrativos, que apoia o desenvolvimento do kernel (núcleo) do sistema operacional Linux, receberá US$ 50 para cada cartão ativado e ainda terá um porcentual das compras feitas com ele. O dinheiro será usado para financiar a participação da comunidade de desenvolvedores em eventos técnicos.

Via TechCrunch (em inglês).