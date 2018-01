A BBC, estatal britânica de radiodifusão, colocou em seu site um catálogo com a descrição 946.614 programas de rádio e televisão que transmitiu nos últimos 75 anos. Infelizmente, os programas em si ainda não estão disponíveis online.

O banco de dados informa que foram transmitidos 41 episódios do seriado clássico Monty Python’s Flying Circus, entre 1969 e 1973. Pela descrição, conseguimos saber que o quadro do “Homem com Três Nádegas”, interpretado por Terry Jones (foto), foi ao ar no segundo episódio, exibido pela primeira vez em 12 de outubro de 1969.

O documentário sobre arte moderna O Choque do Novo (The Shock of New), do crítico de arte Robert Hughes, foi ao ar de 21 de setembro a 9 de novembro de 1980, em oito partes. Eis a descrição da primeira delas:

HUGHES talks abt Cubists PICASSO & BRAQUE, PICASSO started the movt BRAQUE developed it. Paintings of subject from different elevations were compressed into one view, & was large influence of African carvings & Spanish culture on their work.He talks abt PICASSO’s ‘Demoiselles D’Avignon’ var ms & mcs (19.28-21.50)ms ‘Portrait of Amboise Vollard’ (26.14-26.28)’Still life with Chair Caning'(start of college)(28.54-29.10); BRAQUE painting of Roch Guyon, village on the Seine i/cut sp.S.ftge of same views on their paintings of a guitarist (26.28-26.48)vars track s of their paintings in art gallery (26.48-27.22); vars paintings of Juan GRIS of cafe scenes & still life (30.00-30.59)