Para os saudosistas, a Sony DADC criou o Vinyl CD, um disco óptico que imita o visual dos bolachões de vinil, com ranhuras, divisão de faixas e selo central. A capacidade chega a 74 minutos de áudio. Ele toca em qualquer CD player e pode ser produzido nas cores laranja, rosa, vermelho, verde, violeta e dourado. Já saiu um disco brasileiro no formato, chamado Uncle Charles (Guandama), da Soundscape Big Band, banda de jazz de São Paulo, com tiragem de 1,5 mil cópias.