Depois da Apple, com seu iPhone, é a vez do Google de ter um celular. “Uma parte do tempo de nossos engenheiros é dedicado ao desenvolvimento de um telefone móvel para acessar informação”, disse Isabel Aguilera (foto), diretora geral da empresa para Espanha e Portugal, para o site Noticias.com (em espanhol).

Segundo o site CNET News.com (em inglês), o Google foi evasivo nos Estados Unidos:

“A mobilidade é uma área importante para o Google e continuamos concentrados na criação de aplicações e no estabelecimento e crescimento de parcerias com líderes da indústria para desenvolver serviços inovadores para usuários em todo o mundo. Não temos, no entanto, nada para anunciar.”

A diretora do Google disse ao site espanhol que o celular pode ser “uma maneira de levar a sociedade da informação a economias menos desenvolvidas”. O CNET News.com enumera alguns rumores, como o de que o aparelho seria parecido com um Blackberry e teria serviço de voz sobre protocolo de internet.