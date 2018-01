Na manhã de ontem, em um voo entre Guarulhos e Porto Alegre, a TAM estreou seu serviço de telefonia móvel a bordo, disponível inicialmente em um dos de seus aviões Airbus A321. O sistema, que é uma parceria com a OnAir, usa tecnologia GSM/GPRS (telefonia celular de segunda geração). A TAM diz ser a primeira companhia aérea das Américas a oferecer a facilidade.

O presidente da TAM, Líbano Barroso, afirmou ontem, durante o evento Futurecom, em São Paulo, que o serviço de telefonia móvel a bordo de aviões é visto pela empresa como um novo negócio, e não somente como uma conveniência para os passageiros. Segundo o executivo, no primeiro voo, 21 das 200 pessoas a bordo usaram o serviço. Barroso afirmou que, em dois anos, a maioria da frota da TAM deve oferecer a telefonia móvel.

O acordo firmado com a OnAir prevê uma participação da TAM na receita do serviço. Questionado sobre o potencial de geração de receita, Barroso limitou-se a dizer que ainda é cedo para mensurar e que é preciso monitorar os resultados. O executivo, no entanto, mostrou-se animado com a adoção do serviço por 10% dos passageiros no primeiro voo.

A OnAir tem acordo com todas as empresas de celular que atuam no Brasil. Seu sistema, que funciona via satélite, permite que até oito passageiros utilizem celulares para ligações telefônicas ao mesmo tempo. Para dados e envio de SMS, não há restrições. Os aparelhos entrarão em roaming internacional. Ou seja, quando em voo, os passageiros pagarão uma tarifa especial, como se estivessem fora do País. As tarifas são definidas pela operadora do usuário.

Mais informações no Estado de hoje (“TAM lança telefonia móvel nos aviões” e “Ligar do avião custa R$ 7 por minuto“, p. B16).

