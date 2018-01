Está para chegar às lojas um celular que sintoniza o sinal da TV aberta analógica, fabricado pela chinesa ZTE, com chip da Telegent Systems. Já existem no mercado brasileiro modelos que captam o sinal da TV aberta digital, fabricados pela Samsung e pela Semp Toshiba. Mas as transmissões de TV digital só estão disponíveis nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.