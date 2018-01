A empresa americana ReCellular é especializada em reciclar telefones celulares. Ela recebe cerca 75 mil aparelhos por semana, a maioria recolhida por instituições que arrecadam fundos para caridade.

Segundo o jornal The Tribune, a empresa tem mais da metade do mercado de reciclagem de celulares dos Estados Unidos e cerca de um quarto do mundial.

Ela vende aparelhos para países como Bolívia, Jamaica, Quênia e Ucrânia.

Via O’Reilly Radar.