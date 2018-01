O designer Arthur Schmitt criou um celular steampunk (foto). Feito de madeira, ele funciona com cartões perfurados, inclusive para o usuário entrar com o número do telefone para o qual quer ligar. O trabalho foi feito para a operadora britânica O2, da Telefónica, pensando no público formado pelos jogadores de RPG. Não está à venda. Escrevi mais sobre o movimento steampunk aqui.

Via Boing Boing Gadgets (em inglês).