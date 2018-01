A briga entre empresas de TV paga e operadoras celulares pode acabar na Justiça. Uma proposta da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), cuja consulta pública termina na próxima semana, prevê a redução das frequências usadas pela TV paga via micro-ondas (MMDS) de 190 MHz para 50 MHz, leiloando a diferença para as celulares. A faixa ocupada pelo MMDS foi escolhida como a preferencial para a quarta geração dos celulares na maioria dos países.

“As empresas não vão abrir mão dos seus direitos”, diz Carlos André Albuquerque, presidente da Neotec, associação de empresas de MMDS. “Nossa esperança é que a Anatel reconheça a consulta como equivocada e chame o setor para dialogar.” O argumento das empresas de MMDS é que a redução das frequências mataria o serviço, que compete num mercado em que predominam os pacotes de TV, internet e telefonia. Segundo eles, seria necessário 1 MHz por canal de TV, sem contar o espectro da banda larga. Com 50 canais, não seriam competitivos nem mesmo na televisão paga.

Um grupo de fabricantes de equipamentos de telecomunicações, que defende o uso das frequências do MMDS para a quarta geração do celular, com a tecnologia Long Term Evolution (LTE), afirma que o maior temor hoje são as disputas judiciais, que poderiam se arrastar durante anos, paralisando o mercado e afastando investimentos.

“O pior mundo é o que está acontecendo com a faixa de 3,5 GHz”, afirma Paulo Breviglieri, gerente geral da Qualcomm do Brasil. As grandes operadoras de telefonia fixa ficaram descontentes com as regras para o leilão dessa faixa, que serve para banda larga, em setembro de 2006. A concorrência acabou sendo suspensa por uma decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) e até agora não foi retomada.

