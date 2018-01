Localizada na região do delta do Rio das Pérolas, no sul da China, a cidade de Shenzhen (foto) é o centro de tecnologia do país, concentrando fábricas de computadores, telecomunicações e eletrônicos de consumo. Desde 1980 é considerada uma zona econômica especial, com a redução das barreiras ao investimento e dos impostos. Foi uma das cidades que deu início à expansão econômica que a China vive hoje.

Shenzhen é uma cidade turística para os chineses, com sua praia e seus parques de diversão. É possível ir a Hong Kong, um grande centro financeiro, de trem ou de barco. A primeira impressão que tive é que muitas pessoas falam inglês nas ruas e no comércio, mas, estranhamente, os taxistas não.