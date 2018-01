Agora que o crescimento da telefonia celular começou a desacelerar no Brasil, as operadoras devem apostar mais em serviços. Para incentivar este mercado, a Ericsson criou no País um IMS Expert Center, que apóia desenvolvedores locais, com especialistas, software e equipamentos para testes.

“Em breve vai chegar a terceira geração da telefonia celular, e as pessoas precisam ter aplicações para a nova tecnologia”, explicou Alexandre Borin, diretor do Ericsson Mobily World. A empresa tem outros três centros, no Canadá, Itália e Espanha.

O IP Multimedia Subsystem (IMS) é um padrão que permite levar serviços multimídia a telefones móveis e fixos. “A Web 2.0 já não está restrita ao computador”, disse Borin. “Com o IMS, pode ser levada ao telefone móvel, à televisão. Vivemos num Mundo 2.0.”