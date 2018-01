Pesquisadores da Universidade de Tóquio desenvolveram o RatCar, para descobrir se ratos podem controlar um veículo com os sinais cerebrais que movem suas patas. Segundo o blog Automaton, os cientistas esperam que a tecnologia possa ajudar pessoas com deficiências físicas.

O RatCat usa eletrodos neurais implantados diretamente no córtex motor dos cérebros dos roedores. Os ratos são treinados primeiramente com os motores do equipamento desligados, e se locomovem com as próprias patas. Nessa fase, o sistema tenta “aprender” a correlação entre os sinais cerebrais e o movimento.

Num segundo momento, os ratos são suspensos para que suas patas toquem levemente o solo, e os motores são ligados. “Seis em cada oito ratos se adaptaram bem ao carro”, informou o blog, hospedado no site da Spectrum, publicação do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE). Os pesquisadores ainda trabalham para determinar em que grau os ratos realmente controlam o carro.

Foto: Universidade de Tóquio/Divulgação

Siga este blog no Twitter: @rcruz