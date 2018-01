Os participantes do evento Computers, Freedom, and Privacy 2008, organizado pela Universidade de Yale, preparam uma carta com sugestões de política tecnológica para o próximo presidente. O documento se chama Dear Potus (sigla em inglês de presidente dos Estados Unidos), e está disponível em forma de wiki, para que todos possam editar.

Ontem à noite (21/5), participei de uma sessão onde foi discutido qual será o conteúdo dessa carta, e fiquei pensando que um documento desse tipo seria interessante também no Brasil. Qual é a sua sugestão para a política tecnológica brasileira?