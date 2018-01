A neutralidade de rede é uma qualidade da internet. Ela garante que qualquer conteúdo que trafegue pela rede seja tratado da mesma forma. Aqui nos Estados Unidos é um dos grandes temas da política tecnológica do próximo presidente.

Hoje (21/5), participaram do evento Computers, Freedom, and Privacy 2008, em New Haven, representantes dos candidatos Barack Obama e John McCain. Ambos defenderam a neutralidade de rede, mas mostraram suas propostas sobre o tema foram bem diferentes.

Na visão de Chuck Fish, assessor de McCain, as forças do mercado resolvem o assunto, e a regulamentação tem que ser mais leve do que é hoje. Daniel Weitzner (foto), representante da campanha de Obama, defendeu uma intervenção da administração pública nesse tema, para que as empresas não possam privilegiar conteúdo de parceiros comerciais e companhias do mesmo grupo.