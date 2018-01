O LSI-TEC Nordeste desenvolveu com a empresa americana Entropic Communications um chip capaz de sintonizar a TV analógica e os três principais padrões de TV digital: ATSC (EUA), DVB (Europa) e ISDB (Japão, também usado no Brasil). O trabalho durou um ano e meio e contou com uma equipe de 10 profissionais. A Entropic lançou o sintonizador multipadrão no evento Consumer Electronics Show (CES), realizado no mês passado em Las Vegas. Localizado em Salvador, o LSI-TEC Nordeste é um centro de pesquisas que participa do Programa Nacional de Projetos de Semicondutores, do Ministério da Ciência e Tecnologia.