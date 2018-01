Agora é oficial: o Google confirmou em seu blog (em inglês) que lança amanhã (2/9), em mais de 100 países, o Chrome, seu navegador de internet. O principal objetivo é concorrer com o Internet Explorer, da Microsoft, mas a grande dúvida é sobre o futuro do Firefox, navegador de software livre. A Fundação Mozilla, responsável pelo Firefox, tem num acordo com o Google sua principal fonte de receita.

A browser do Google foi divulgado por meio de uma história em quadrinhos desenhada por Scott McCloud, autor de Desvendando os quadrinhos. Assim como o Firefox, o Chrome tem código aberto.