Shenzhen tem (ou imagina ter) uma churrascaria tipicamente brasileira, chamada South Rio Brazilian B.B.Q. Bar, algo como Bar de Churrasco Brasileiro Rio do Sul. Fiquei feliz em encontrar comida do Brasil, depois de alguns dias de visita à China. O buffet de saladas é parecido com o das churrascarias daí. Os garçons servem carne de boi, de porco, frango, lingüiça e camarões.

Peguei no buffet um pouco de alface e um arroz com legumes, que tinha gosto de comida chinesa. Quando chegou a carne, ela era cozida e doce, no lugar de assada e salgada. Mais uma vez, com tempero chinês.

Chamei o garçom e disse: “Posso te contar um segredo? Sou brasileiro e o churrasco de vocês não tem nada a ver com o do Brasil”. Ele pediu desculpas, falou que não sabia disso e me deu 10% de desconto. Os clientes chineses pareciam gostar muito da comida do restaurante.

Acima, três atendentes da churrascaria, com sua roupa típica brasileira.