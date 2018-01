Ouvi um dia desses Citrus (Friendly Fire), segundo disco do grupo Asobi Seksu, de Nova York, que saiu este ano lá fora. Soa como se o guitarrista Kevin Shields, ex-My Bloody Valentine, tivesse entrado para uma banda de pop japonês. Ou como um Cocteau Twins com mais guitarra e letras de verdade.

“Asobi” significa alguma coisa como “por diversão”. “Seksu” é como a palavra “sex” ficou depois de ser importada para o Japão. A tecladista Yuki Chikudate canta em inglês e em japonês. Dá para ouvir trechos do disco no site da banda.

As faixas são:

1. Everything Is On

2. Strawberries

3. New Years

4. Thursday

5. Strings

6. Pink Cloud Tracing Paper

7. Red Sea

8. Goodbye

9. Lions And Tigers

10. Nefi & Girly

11. Exotic Animal Paradise

12. Mizu Asobi