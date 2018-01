Quarenta por cento da rede da Claro estão preparados para a tecnologia de celular de quarta geração (4G), segundo Fiamma Zarife, diretora de Serviços de Valor Agregado da operadora. “Só é necessária a atualização de placa e software”, disse ela. “Estamos bem preparados para o 4G.”

A Claro entregou, nesta semana, suas propostas para o leilão das licenças de 4G, que acontece na terça-feira. Segundo Fiamma, a tecnologia permitirá melhorar a experiência com serviços já existentes, principalmente do vídeo no celular.

Na semana passada, a Claro renovou sua proposta para o mercado de banda larga móvel, lançando novos pacotes. A empresa colocou no varejo um kit de internet pré-paga, a R$ 99, com o modem 3G e três dias de acesso gratuito. Depois desses três dias, o usuário paga R$ 1,99 por dia, com acesso válido até as 24h.

A caixinha do kit está sendo vendida na seção de computadores, e não na de celulares.

A empresa também lançou planos pós-pagos com franquias de 2 gigabytes a 10 gigabytes (GB). Depois de gastar a franquia, a velocidade é reduzida. Com a tecnologia HSPA+, a velocidade do 3G pode chegar a 3 megabits por segundo (Mbps).

“Estamos há dois anos preparando a rede”, disse Fiamma. “Trocamos as conexões de rádio no backhaul (rede de transporte) e hoje o meio prioritário é fibra. A capacidade está na casa dos petabytes.” Um petabyte equivale a 1 bilhão de megabytes.

Parte do investimento na rede de fibra foi feita em conjunto com a Embratel, que, assim como a Claro, pertence à América Móvil, do bilionário mexicano Carlos Slim Helú.

Parceria

A Claro está investindo com a Embratel e a Net, empresas do grupo, em hotspots (pontos de acesso) Wi-Fi, a mesma tecnologia de rede sem fio usada em casas e escritórios. A Net instalou cerca de 400 hotspots em São Paulo, e a presença dessa rede está sendo ampliada para outros Estados.

“Até o fim do ano, estaremos no Rio, Recife e outras das principais capitais”, disse a diretora da Claro. Para a operadora móvel, o Wi-Fi ajudará a descongestionar a rede celular. Apesar de os pontos de Wi-Fi serem de uso comum das três empresas do grupo, cada uma poderá empacotar o serviço de acordo com a sua estratégia.

A Claro tem hoje 964 municípios cobertos com 3G, de um total de 3,6 mil cidades cobertas pela sua rede. Neste ano, a empresa planeja investir R$ 3,5 bilhões, que fazem parte dos R$ 10 bilhões que as empresas da América Móvil planejam investir no Brasil em 2012. “Estamos fazendo um grande investimento em aumento da capacidade”, disse a diretora da Claro.

A Claro é a terceira maior operadora. Em março, tinha 61,6 milhões de usuários, o que equivalia a 24,6% do mercado. Em primeiro lugar está a Vivo, com 74,8 milhões, e, em segundo, a TIM, com 67,2 milhões.

