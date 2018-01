As coisas já começam a pensar, com seus chips embutidos. Segundo o especial de telecomunicações da Economist (em inglês), serão vendidos cerca de 10 bilhões de microprocessadores este ano, para serem instalados em produtos que vão de máquinas de café a computadores. A próxima revolução, aponta a revista, acontecerá quando os objetos, além de processarem as informações, começarem a se comunicar, a maioria deles por sistemas sem fio. Conceitos como internet e computação ubíquas estão se tornando realidade. Apesar disso, existem alguns obstáculos a um uso mais difundido a troca de informações máquina-máquina, como a incompatibilidade entre os diversos padrões de comunicação sem fio e o choque de culturas entre computação e telecomunicações.