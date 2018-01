Começaram as inscrições para a 29ª edição do Global Management Challenge, competição de estratégia e gestão de empresas, no Brasil. O jogo usa um software que simula o comportamento de empresas virtuais que concorrem por um mercado. O objetivo das equipes é traçar uma estratégia que leve a sua empresa a ter os melhores resultados e, conseqüentemente, a melhor cotação na bolsa de valores do sistema. A competição é realizada em 28 países e a final acontecerá em Lisboa.

No ano passado, eu cobri a final do campeonato em Macau.