Durante a abertura do evento SET 2006 – Broadcast & Cable, os radiodifusores se queixaram da pressão das operadoras de telecomunicações no processo de definição da TV digital.

Amilcare Dallevo Jr., presidente da Associação Brasileira de Radiodifusores (Abra) e da RedeTV, disse:

“A radiodifusão nunca foi tão atacada como nos últimos tempos. As empresas de telecomunicações queriam entrar no nosso setor. A palavra convergência foi usada a torto e a direito. Mas será que, com a convergência, a radiodifusão poderia fazer telefonia? Será que poderia comprar licenças para o WiMax?”