A Economist desta semana traz um especial sobre o México. Uma das matérias (em inglês e para assinantes) trata da concentração de mercado naquele país. Carlos Slim Helú (foto), terceiro homem mais rico do mundo na lista da Forbes, controla o grupo Telmex/América Móvil, que tem 94% das linhas fixas, 78% dos celulares e 70% do mercado de banda larga. No Brasil, o grupo Telmex/América Móvil controla a Embratel, a Net e a Claro.

A Telmex foi privatizada em 1990. Além das telecomunicações, Slim têm várias operações industriais e comerciais, é o maior dono de shopping centers no México e o segundo maior acionista da Televisa, maior grupo de mídia local.

A revista compara o mercado brasileiro de telecomunicações favoravelmente ao mexicano:

“(…) os custos de telecomunicações no México, apesar de estarem em queda, continuam acima da média mundial. O México também tem menos telefones por pessoas que qualquer outro país da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) ou o Brasil, que privatizou oito anos depois mas encorajou a competição.”

Na telefonia e na banda larga, no entanto, a situação não é muito diferente. As concessionárias Telemar, Telefônica e Brasil Telecom têm em média 95% das linhas fixas e 77% da banda larga em cada uma de suas regiões. No celular, a situação é outra. A Vivo, a maior operadora móvel do Brasil, possui uma fatia de 30% do mercado.