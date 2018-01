O apagão de ontem (10/11) teve reflexo em outros serviços. As redes de telefonia celular, por exemplo, acabaram sendo afetadas pela queda de energia elétrica. Muita gente teve dificuldade para fazer chamadas de seus celulares ou para passar mensagens de texto. Em alguns locais, os celulares ficaram completamente sem sinal.

As empresas, porém, disseram que os problemas não foram generalizados. A operadora TIM, por exemplo, informou que sua área técnica identificou congestionamento na rede porque muitas pessoas tentaram ligar ao mesmo tempo para saber informações exatamente sobre o apagão. Além disso, algumas antenas tiveram problemas no gerador.

Mas, de acordo com a empresa, a rede, de uma forma geral, continuou a funcionar. As outras grandes operadora de telefonia celular do País – Vivo, Claro e Oi – ainda não tinham, até o final da noite de ontem, informações da área técnica sobre a extensão do problema. As assessorias dessas operadoras foram contactadas por celular e conseguiram passar informações.

Mais informações no Estado de hoje (“Telefonia também foi afetada“, p. C4).