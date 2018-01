As empresas de tecnologia passam por um momento de consolidação no Brasil. A pioneira foi a Totvs, grupo de software de gestão formado pela união da Microsiga, Logocenter, RM Sistemas e Totvs BMI. A fusão entre Microsiga e Logocenter foi anunciada em fevereiro de 2005. Em março deste ano abriu seu capital no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo e, no mês seguinte, comprou a RM Sistemas.

Outras empresas seguem este caminho, em outras áreas do mercado de tecnologia da informação. A Braxis se fundiu à Unitech, formando uma empresa de serviços com faturamento de R$ 170 milhões este ano. O presidente da Braxis é Jair Ribeiro (foto), co-fundador do Banco Patrimônio. A empresa tem como meta o mercado internacional e estuda abrir o capital em um período de cerca de dois anos.

Foto: Regis Filho/Divulgação.